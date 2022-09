'Spiccioli di carta' la mostra a Casa Bruschi - Cosa Fare - lanazione.it (Di venerdì 16 settembre 2022) Esposta una sezione della collezione di cartamoneta di Intesa Sanpaolo per raccontare la circolazione fiduciaria ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Esposta una sezione della collezione dimoneta di Intesa Sanpaolo per raccontare la circolazione fiduciaria ...

cruelnarcissist : io che scarico l’app per pagare la macchinetta in uni con la carta perchè le donne d’affari non hanno spiccioli!! - Francesco485451 : @Stronza Sono anni che pago con il bancomat/carta di credito, sempre camminato con pochi spiccioli in tasca giusto… - 692Troll : @LolloBr71904661 @BoccardoReal Politici nazionali parlano pubblicamente della questione del contante. A Varsavia ne… - noiononcorro : io che entro sul sito della carta per vedere gli spiccioli rimasti dopo l’acquisto di mio padre le mie tre reazion… -