Speranza | “Valorizzare medicina di genere in politiche sanitarie”

(Di venerdì 16 settembre 2022): “dinelle” – Messaggio del ministro della Salute in occasione dell’apertura dei lavori del decimo Congresso della Società Internazionale didi, che si tiene il 16 e 17 settembre a Padova – Padova, 16 settembre 2022 – “Sono lieto di poter portare il mio saluto in occasione di un’assemblea importante e dal grande profilo internazionale, che mette al centro ladi, un tema che ritengo sia centrale per il futuro del Sistema Salute, a livello globale e anche a livello nazionale”. Questo il messaggio del ministro della Salute Roberto, inviato in occasione dell’apertura dei lavori del decimo Congresso della ...

Una pena, invece, che non riesce a promuovere e agli sforzi di riconciliazione e ...aderendo al sistema di valori condiviso [per cui] se si impedisse a costoro di coltivare ladi ...Questo il messaggio del ministro della Salute Roberto, inviato in occasione dell'apertura ... è una dimensione trasversale, che dobbiamoin tutti i professionisti sanitari, in ...Speranza: “Valorizzare medicina di genere nelle politiche sanitarie” - Messaggio del ministro della Salute in occasione dell'apertura dei lavori del ...Dall’oncologia all’ambiente. Dalla pediatria all’inteligenza artificiale. E molti altri abiti dove è essenziale un approccio di genere messi a fuoco in occasione del decimo Congresso della Società Int ...