Spalletti ‘bacchetta’ Kvaratskhelia | cosa gli ha detto in Rangers-Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) Kvichaè la punta di diamante deldi Luciano, ma a 21 anni è chiaro che c’è ancora molo da imparare, soprattutto dal punto di vista tattico. Il georgiano ha giocato in Russia ed in Georgia, un calcio molto diverso. Ha dimostrato di non temere minimamente la Serie A e la Champions League, sfoderando prestazioni scintillanti che lo hanno messo spesso in copertina. Questo però non significa che non si possa migliorare. È questo, se vogliamo, il bello di: già fortissimo, ma con ampi margini di miglioramento. Raspadori gol da predestinato: prima, ora obiettivo Milanprenda esempio da Anguissa Lucianoha ripetuto più volte che il georgiano non si sta ancora esprimendo al ...