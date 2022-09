Sottraggono due fette di mortadella dal bancone e le mangiano durante il lavoro: sospesi (Di venerdì 16 settembre 2022) Hanno mangiato due fette di mortadella di proprietà dell’azienda per la quale lavorano e sono stati sospesi. E’ successo in una nota cooperativa agricola a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. “Erano fette di scarto – spiegano i dipendenti – che abbiamo usato per farcire un po’ di focaccia portata da casa”. sospesi per due fette di mortadella A darne notizia è il Resto del Carlino di Reggio Emilia che racconta come i lavoratori, addetti al confezionamento di carne e salumi, abbiano ricevuto nei giorni scorsi le lettere di contestazione disciplinare che annunciavano loro la sospensione. “A seguito della segnalazione di diversi episodi gravi, è stata avviata una serie di accertamenti disciplinari tuttora in corso come previsto dalla legge in materia”, ha fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Hanno mangiato duedidi proprietà dell’azienda per la quale lavorano e sono stati. E’ successo in una nota cooperativa agricola a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. “Eranodi scarto – spiegano i dipendenti – che abbiamo usato per farcire un po’ di focaccia portata da casa”.per duediA darne notizia è il Resto del Carlino di Reggio Emilia che racconta come i lavoratori, addetti al confezionamento di carne e salumi, abbiano ricevuto nei giorni scorsi le lettere di contestazione disciplinare che annunciavano loro la sospensione. “A seguito della segnalazione di diversi episodi gravi, è stata avviata una serie di accertamenti disciplinari tuttora in corso come previsto dalla legge in materia”, ha fatto ...

