Sono anche più bello di Letta Berlusconi cerca il voto delle donne

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nella sua pillola quotidiana sul programma elettorale di Forza Italia, Silviosi rivolge direttamente alle. E parla di diritti, parità, asili nido, stalking e violenza. E lancia una frecciatina al segretario del Pd, Enrico, diretto avversario alle prossime elezioni del 25 settembre. «In quanto cittadine e in quantoavrete tutto l'interesse a dare il vostroa Forza Italia, a noi, a me che non solopiùdie per tutta la vitaandato a caccia del vostro amore, ma sinora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali. Grazie e, auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore». Così il leader di Forza Italia, Silvio, nella "pillola del ...