Soldi Russia, Draghi sente Blinken: “Non ci sono partiti italiani” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto una telefonata con il segretario di Stato Blinken, la cosa più naturale era chiedergli cosa sapesse, sostanzialmente mi ha confermato l’assenza di forze politiche dalla lista dei destinatari di finanziamenti russi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l’approvazione del dl aiuti ter, sulla vicenda relativa ai finanziamenti che la Russia – dal 2014 – avrebbe destinato a partiti politici di altri paesi. “La democrazia italiana è forte, non si fa battere da nemici esterni e dai loro pupazzi prezzolati. Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia e non bisogna avere timore delle voci. È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo -e questo risulta da ampissime ricostruzioni internazionali- ha effettuato una sistematica ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto una telefonata con il segretario di Stato, la cosa più naturale era chiedergli cosa sapesse, sostanzialmente mi ha confermato l’assenza di forze politiche dalla lista dei destinatari di finanziamenti russi”. Lo ha detto il premier Mario, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l’approvazione del dl aiuti ter, sulla vicenda relativa ai finanziamenti che la– dal 2014 – avrebbe destinato apolitici di altri paesi. “La democrazia italiana è forte, non si fa battere da nemici esterni e dai loro pupazzi prezzolati. Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia e non bisogna avere timore delle voci. È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo -e questo risulta da ampissime ricostruzioni internazionali- ha effettuato una sistematica ...

borghi_claudio : Dalla lettura dei giornali di domani si evince che se uno fa due conti e nota che le sanzioni fanno più male a noi… - fabiorampelli : L’unico dato sicura è che tutta la sinistra confluita nel PD prese soldi dall’#URSS e non ha mai chiesto scusa. #Russia - LaVeritaWeb : Sono almeno 3 e coprono diversi anni i rapporti dell’intelligence Usa sui soldi dati da Mosca per sostenere partiti… - 1nove71 : @Maurizio_Lupi Nel frattempo mettiamo qualche altra sanzione alla Russia e regaliamo altre armi e altri soldi all'Ucraina mi raccomando - robreg1 : RT @Miti_Vigliero: E anche lui dice 'per ora' Soldi Russia a partiti stranieri: 'Per ora no italiani, conferma Gabrielli a Copasir' - http… -