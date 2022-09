“Soldi bloccati”. Vince 368mila euro a I soliti ignoti ma non intasca il premio: perché la Rai ha deciso così (Di venerdì 16 settembre 2022) Storia alquanto singolare quella che ha come protagonista Dario Di Mario, un concorrente del programma di Amadeus I soliti ignoti che ha conquistato nel novembre del 2020 la bellezza di 368mila euro. Ma i Soldi non gli sono ancora stati consegnati per un motivo molto particolare. Al momento la Rai ha deciso di congelare il montepremi, in attesa di novità. A riportare la notizia è il sito de Il Messaggero, che ha fornito informazioni dettagliate sulla vicenda che sta interessando l’uomo originario della città di Terracina. Una vincita da sogno quella di Dario Di Mario, che si pregustava solo il momento della riscossione. La sua presenza a I soliti ignoti era stata davvero trionfante, visto che è stato uno dei concorrenti che hanno vinto di più nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Storia alquanto singolare quella che ha come protagonista Dario Di Mario, un concorrente del programma di Amadeus Iche ha conquistato nel novembre del 2020 la bellezza di. Ma inon gli sono ancora stati consegnati per un motivo molto particolare. Al momento la Rai hadi congelare il montepremi, in attesa di novità. A riportare la notizia è il sito de Il Messaggero, che ha fornito informazioni dettagliate sulla vicenda che sta interessando l’uomo originario della città di Terracina. Una vincita da sogno quella di Dario Di Mario, che si pregustava solo il momento della riscossione. La sua presenza a Iera stata davvero trionfante, visto che è stato uno dei concorrenti che hanno vinto di più nella ...

