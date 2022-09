Sky lancia SkyGlass, la sua smart Tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Sky lancia le smart tv in Italia Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17 Il lancio di Sky Glass in Italia, dopo il debutto nell’ottobre 2021 in Gran Bretagna e a fine agosto 2022 in Irlanda, rappresenta non solo un cambio tecnologico, ma soprattutto un nuovo approccio filosofico di Sky al mercato. In sintesi, con i nuovi televisori Sky Glass, che alla fin fine sono modelli 4K Ultra HD Quantum Dot, Sky elimina l’antenna parabolica satellitare e i decoder, sposando appieno lo streaming e il cloud per l’archiviazione. Non solo. Prova a fare nel mercato delle tv quello che Apple da sempre fa con i suoi device, dove controlla sia l’hardware, sia il sistema operativo. Sky Glass, inoltre, propone una serie di sviluppi per migliorare le performance e l’esperienza: sistemi audio, telecamere 4K, e sta studiando, ad esempio, la possibilità di fare ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 settembre 2022) Skyletv in Italia Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17 Il lancio di Sky Glass in Italia, dopo il debutto nell’ottobre 2021 in Gran Bretagna e a fine agosto 2022 in Irlanda, rappresenta non solo un cambio tecnologico, ma soprattutto un nuovo approccio filosofico di Sky al mercato. In sintesi, con i nuovi televisori Sky Glass, che alla fin fine sono modelli 4K Ultra HD Quantum Dot, Sky elimina l’antenna parabolica satellitare e i decoder, sposando appieno lo streaming e il cloud per l’archiviazione. Non solo. Prova a fare nel mercato delle tv quello che Apple da sempre fa con i suoi device, dove controlla sia l’hardware, sia il sistema operativo. Sky Glass, inoltre, propone una serie di sviluppi per migliorare le performance e l’esperienza: sistemi audio, telecamere 4K, e sta studiando, ad esempio, la possibilità di fare ...

