Siamo seduti sulla fine del mondo e la politica non se ne accorge (Di venerdì 16 settembre 2022) La tragedia di Senigallia e tutti quegli interventi urgenti da decenni, per mettere in sicurezza i monti dalle frane, i fiumi dalle piene, le reti fognarie dalle bombe d’acqua che non sono stati mai fatti Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) La tragedia di Senigallia e tutti quegli interventi urgenti da decenni, per mettere in sicurezza i monti dalle frane, i fiumi dalle piene, le reti fognarie dalle bombe d’acqua che non sono stati mai fatti

