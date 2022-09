“Si è suicidata la giornalista” Choc nella televisione | ha scoperto slip di un’altra in casa

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’intero mondo dellaal momento è in lutto per una tragedia che non sarebbe mai dovuta succedere. Una conduttrice amatissima dagli spettatori, che informava, intratteneva ogni giorno con dedizione e passione, è morta dopo aver fatto una scoperta che ha creduto di non poter reggere. Neena Pacholke oggi manca a tutti. Giovane, bella, piena di qualità e, oltre che una vita, una carrieraancora tutta da vivere. Neena Pacholke ha deciso di morire perché il dolore che provava era davvero troppo per lei, ma probabilmente invece sarebbe riuscita a farcela, se qualcuno avesse notato suo stato. Kyle Haase l’ha tradita poco prima delle nozze. Sarebbero dovuti convolare a nozze giusto fra qualche settimana, era quasi tutto pronto ormai per il desiderato dolce evento che li avrebbe, almeno simbolicamente, ...