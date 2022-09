Sì al Decreto Aiuti bis, è lite sui balneari Cala il sipario sulla legislatura (Di venerdì 16 settembre 2022) Confcommercio sull’inflazione: si rischia la recessione. Fitch: economia in contrazione per lo choc energia Leggi su corriere (Di venerdì 16 settembre 2022) Confcommercio sull’inflazione: si rischia la recessione. Fitch: economia in contrazione per lo choc energia

borghi_claudio : @faxfax2018 Domani potrò accontentare il grillame... apre l'aula e si voterà qualcosa. *spoiler* si vota il decreto… - ItaliaViva : Oggi alla Camera per votare il Decreto Aiuti, 17 miliardi di euro a sostegno di imprese, famiglie ed enti locali. M… - GiuseppeConteIT : Il Decreto Aiuti “bloccato” dal @Mov5Stelle? Una sonora sciocchezza! Ieri sera ho spiegato come stanno davvero le c… - PizziUmberta : RT @DmitryEvic: Decreto aiuti bis, una deroga al tetto a 240mila euro degli stipendi dei dirigenti pubblici. Si tratta, viene sottolineato… - bizcommunityit : Credito d’imposta esteso ai negozi e bonus bollette allargato: in Cdm il terzo decreto Aiuti -