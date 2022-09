Serie B, Bianchi fa volare il Brescia nel finale: 1 - 0 al Benevento (Di venerdì 16 settembre 2022) Brescia - Al Rigamonti il Brescia capolista di Clotet continua a viaggiare a ritmi alti conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Contro il Benevento di Caserta decisiva la rete nel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022)- Al Rigamonti ilcapolista di Clotet continua a viaggiare a ritmi alti conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Contro ildi Caserta decisiva la rete nel ...

ProDocente : Bianchi: guai a lasciare sole le scuole autonome. Tanti istituti del Sud rischiano di diventare di serie B - TecnicaScuola : Bianchi: guai a lasciare sole le scuole autonome. Tanti istituti del Sud rischiano di diventare di serie B --… - CentotrentunoC : #SerieC ?? #Olbia ? Sconfitta pesante per gli uomini di Roberto Occhiuzzi ?? Vince 3-0 il #Rimini ???? - LucaGras : @noldorinion @trashloger Sicuramente il colore non incide sulla trama e infatti per me la serie è godibile al di là… - Rossi3Ettore : @Agente_Lisa Mentre le coperture le Citroen Picasso prima serie i extra usano deviare i nostri perché i rover devon… -