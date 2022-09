Serie A: Mazzocchi come Leao, ma niente ammonizione. La reazione del giocatore del Milan (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso dell’anticipo della settima giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Lecce, si è verificato un episodio molto simile a quello che ha portato all’espulsione di Rafa Leao contro la Sampdoria. Pasquale Mazzocchi si è infatti coordinato per colpire la palla in rovesciata ma, nel tentativo di fare ciò, ha colpito in testa un avversario. L’arbitro non ha però estratto il cartellino giallo, come previsto dal regolamento e come accaduto al portoghese nel match di Marassi. Proprio Leao ha commentato l’episodio sui social, ricondividendo il video dell’accaduto insieme all’emoticon dei due occhi che osservano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso dell’anticipo della settima giornata diA 2022/2023 tra Salernitana e Lecce, si è verificato un episodio molto simile a quello che ha portato all’espulsione di Rafacontro la Sampdoria. Pasqualesi è infatti coordinato per colpire la palla in rovesciata ma, nel tentativo di fare ciò, ha colpito in testa un avversario. L’arbitro non ha però estratto il cartellino giallo,previsto dal regolamento eaccaduto al portoghese nel match di Marassi. Proprioha commentato l’episodio sui social, ricondividendo il video dell’accaduto insieme all’emoticon dei due occhi che osservano. SportFace.

