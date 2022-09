Senigallia | la rabbia dopo l' alluvione Il geologo | perché è successo e cosa serviva

(Di venerdì 16 settembre 2022) Reportage dal lungomare. 'Un tradimento, qui non era mai arrivata'. Città spettrale, tra famiglie bloccate in casa e turisti. La ...

PagliariniSte : Quanto fa male vedere ridotte così le #Marche, la mia Regione. Fa anche tanta rabbia se penso a un processo ancora… - andrearokketti : RT @PagliariniSte: Quanto fa male vedere ridotte così le #Marche, la mia Regione. Fa anche tanta rabbia se penso a un processo ancora apert… - JackTerron : RT @annalulux: Oggi è il giorno del dolore ma anche della rabbia. #Alluvione #Senigallia - giovannina23 : RT @AndresCorder0s: Rispetto a 8 anni fa,questa volta oltre che le stesse zone ha colpito tutto il territorio di senigallia. Non ci sono pa… - annalulux : Oggi è il giorno del dolore ma anche della rabbia. #Alluvione #Senigallia -

Reportage dal lungomare. 'Un tradimento, qui non era mai arrivata'. Città spettrale, tra famiglie bloccate in casa e turisti. La ...il Misa ha rotto gli argini sommergendo le strade del centro cittadino. Sono stati ... Nel frattempo sale ladei sindaci della zona: "É avvenuto tutto in poco tempo e senza alcuna ... La rabbia del sindaco di Senigallia: «Nessuno ci ha avvertito di quel che sarebbe successo» Reportage dal lungomare. "Un tradimento, qui non era mai arrivata". Città spettrale, tra famiglie bloccate in casa e turisti. La solidarietà ...Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, parla del terribile alluvione che ha allagato la città e parte delle Marche: non era stata segnalata pioggia ...