Selvaggia Roma incinta, paura per l'infezione: "Temo per il bambino" (Di venerdì 16 settembre 2022) Selvaggia Roma è incinta, ma la gravidanza le sta dando qualche preoccupazione: ha contratto una brutta infezione. Selvaggia Roma incinta, paura per l’infezione: “Temo per il bambino” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 16 settembre 2022), ma la gravidanza le sta dando qualche preoccupazione: ha contratto una bruttaper l’: “per il” su Donne Magazine.

matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - fraversion : ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttos… - trash_italiano : Selvaggia Roma sulle adozioni gay - Marina48118673 : RT @matteosalvinimi: Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il dir… - 1DMarty_me : RT @reieetto: giorgia meloni, pillon, selvaggia roma, lorella cuccarini e compagnia loro hanno smesso di funzionare -