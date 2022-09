Selvaggia Roma contro le adozioni gay: la replica di Tommaso Zorzi (Di venerdì 16 settembre 2022) Scatenare una tempesta mediatica non è difficile. Gli ingredienti sono pochi: un minimo di visibilità, una domanda da parte di un follower e il gioco è fatto. In poche ore il video o il post diventano virali e in rete non si parla d’altro. È quello che è successo nelle scorse ore a Selvaggia Roma, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Una fan le ha chiesto cosa pensasse delle adozioni gay. La risposta della donna non si è fatta attendere “Ho tantissimi amici gay che la pensano come me, un bambino dovrebbe avere due figure come una mamma e un papà”. Il post, in poche ore, è salito al primo posto nelle tendenze di Twitter. La pioggia di critiche è stata feroce ed è arrivata da più parti, tanto che Selvaggia Roma ha dovuto pubblicare altre stories in cui ha denunciato, tra le altre cose, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 16 settembre 2022) Scatenare una tempesta mediatica non è difficile. Gli ingredienti sono pochi: un minimo di visibilità, una domanda da parte di un follower e il gioco è fatto. In poche ore il video o il post diventano virali e in rete non si parla d’altro. È quello che è successo nelle scorse ore a, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Una fan le ha chiesto cosa pensasse dellegay. La risposta della donna non si è fatta attendere “Ho tantissimi amici gay che la pensano come me, un bambino dovrebbe avere due figure come una mamma e un papà”. Il post, in poche ore, è salito al primo posto nelle tendenze di Twitter. La pioggia di critiche è stata feroce ed è arrivata da più parti, tanto cheha dovuto pubblicare altre stories in cui ha denunciato, tra le altre cose, ...

matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - fraversion : ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttos… - trash_italiano : Selvaggia Roma sulle adozioni gay - Saverio6518 : RT @matteosalvinimi: Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il dir… - Danilo06311504 : RT @matteosalvinimi: Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il dir… -