Sei morti e tre dispersi: il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sulle Marche | VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) Prima Cantiano, poi tutta la zona di Ancona e della sua provincia. La forte ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sull’Italia centro-settentrionale ha provocato ingenti danni soprattutto nelle Marche. Moltissime cittadine hanno visto fiumi e torrenti ingrossarsi ed esondare. La pioggia ha allagata molte strade mettendo in pericolo la vita di tante persone. E il bilancio provvisorio diramato dalla Protezione Civile conferma la gravità degli effetti di questo evento atmosferico simile a quello che colpì la stessa zona diversi anni fa: per il momento, infatti, si parla di 6 vittime accertate e 3 dispersi (tra cui una madre e suo figlio). Maltempo Marche, le immagini del disastro Il primo allarme era scattato, nella tarda serata di ieri, nella cittadina di Cantiano. Un borgo di circa 2mila abitanti in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Prima Cantiano, poi tutta la zona di Ancona e della sua provincia. La forte ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sull’Italia centro-settentrionale ha provocato ingenti danni soprattutto nelle. Moltissime cittadine hanno visto fiumi e torrenti ingrossarsi ed esondare. La pioggia ha allagata molte strade mettendo in pericolo la vita di tante persone. E ilprovvisorio diramato dalla Protezione Civile conferma la gravità degli effetti di questo evento atmosferico simile a quello che colpì la stessa zona diversi anni fa: per il momento, infatti, si parla di 6 vittime accertate e 3(tra cui una madre e suo figlio). Maltempo, le immagini del disastro Il primo allarme era scattato, nella tarda serata di ieri, nella cittadina di Cantiano. Un borgo di circa 2mila abitanti in ...

