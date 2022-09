Scuola, Mattarella “Valore centrale per la Repubblica” (Di venerdì 16 settembre 2022) GRUGLIASCO (ITALPRESS) – “Il Valore della Scuola è centrale per la Repubblica. La questione educativa – non sempre valorizzata in misura adeguata – è decisiva per la crescita civile, culturale, sociale ed economica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo “Tutti a Scuola” a Grugliasco. “Non è un caso – lo dicono tutte le statistiche – che la crescita economica di un Paese, il suo tasso di occupazione, sono strettamente correlati al grado di scolarizzazione della sua popolazione” sottolinea. “Una società in continuo divenire per il progresso tecnologico e scientifico esige, ed esigerà sempre di più, livelli di cultura e di istruzione altamente qualificati, pena un declino inesorabile e una progressiva marginalizzazione nel contesto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) GRUGLIASCO (ITALPRESS) – “Ildellaper la. La questione educativa – non sempre valorizzata in misura adeguata – è decisiva per la crescita civile, culturale, sociale ed economica”. Così il presidente della, Sergio, intervenendo “Tutti a” a Grugliasco. “Non è un caso – lo dicono tutte le statistiche – che la crescita economica di un Paese, il suo tasso di occupazione, sono strettamente correlati al grado di scolarizzazione della sua popolazione” sottolinea. “Una società in continuo divenire per il progresso tecnologico e scientifico esige, ed esigerà sempre di più, livelli di cultura e di istruzione altamente qualificati, pena un declino inesorabile e una progressiva marginalizzazione nel contesto ...

