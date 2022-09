Scuola | Cozzoli | ' con sport due facce della stessa medaglia formativa'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Loe lasono complementari nella formazione dei giovani, due. E l'attenzione del Capo dello Stato Mattarella per il nostro mondo dimostra l'importanza dei valoriivi. Per questoe Salute, con il suo programma per la primaria, vuole portare l'attività motoria anche lì dove non c'è. Perché loè un diritto. Lo ha fatto lo scorso anno e lo farà ancora di più quest'anno con idee e soluzioni nuove”. Lo afferma il presidente e amministratore delegato die Salute Vito, tra gli invitati a Grugliasco all'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella.

... il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di ... Per Ewos 2022 sono state definite cinque aree non esclusive: casa, luogo di lavoro, scuola, outdoor, club ... Secondo Cozzoli comunque "il trend è in aumento e darà opportunità crescenti di lavoro nel settore" e un ruolo fondamentale lo potrà giocare la scuola "che riteniamo uno strumento prioritario per ...