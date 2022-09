Scivola in un dirupo per una decina di metri: recuperato con l’elicottero (Di venerdì 16 settembre 2022) Gromo. Intervento nella mattinata di venerdì 16 settembre per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati dalla centrale Soreu poco dopo le 8, per un uomo di 64 anni che era caduto per alcuni metri nel bosco. È partito subito anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Si è trattato di un intervento molto complesso dal punto di vista tecnico, per via della conformazione molto impervia del terreno. L’uomo, che si trovava in compagnia di un’altra persona, illesa, è Scivolato per una decina di metri e si è fermato su un salto di roccia, vicino a degli alberi, riportando nella caduta traumi e contusioni. L’uomo è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, stabilizzato e infine recuperato con il verricello ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Gromo. Intervento nella mattinata di venerdì 16 settembre per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati dalla centrale Soreu poco dopo le 8, per un uomo di 64 anni che era caduto per alcuninel bosco. È partito subito anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Si è trattato di un intervento molto complesso dal punto di vista tecnico, per via della conformazione molto impervia del terreno. L’uomo, che si trovava in compagnia di un’altra persona, illesa, èto per unadie si è fermato su un salto di roccia, vicino a degli alberi, riportando nella caduta traumi e contusioni. L’uomo è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, stabilizzato e infinecon il verricello ...

Giorno_Como : Caslino d'Erba, scivola in un dirupo e viene recuperato dal soccorso alpino - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Scivola in un dirupo sul monte Penna, un altro fungaiolo soccorso. Interviene anche l’elicottero - GenovaQuotidian : Scivola in un dirupo sul monte Penna, un altro fungaiolo soccorso. Interviene anche l’elicottero - GenovaQuotidian : Rientro in coda sulle autostrade: 7 km in A26 tra Masone e Ovada per incidente - lavocedigenova : Fungaiolo scivola in un dirupo, tagliati alcuni alberi per soccorrerlo -