Scholz: Germania avrà forza armata meglio equipaggiata d'Europa (Di venerdì 16 settembre 2022) La Germania dovrà diventare la forza militare meglio equipaggiata d'Europa: lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Schoz, parlando a Berlino davanti a uomini e donne della Bundeswehr, l'esercito ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Ladovrà diventare lamilitared': lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Schoz, parlando a Berlino davanti a uomini e donne della Bundeswehr, l'esercito ...

Tutti_i_fatti : Olaf Scholz: la #Germania è pronta ad assumersi la responsabilità della sicurezza in #Europa #16settembre - gbponz : @freedomclubtk Scholz ha fatto della Germania un migliore alleato di #Putin di quanto lo sia stato Lukashenko. - Clemf71 : RT @Ecatetriformis: Gli Stati Uniti dubitano dell'affidabilità di Olaf Scholz - Die Welt La dichiarazione del cancelliere tedesco sul rifi… - Marinaperadesso : RT @mihirdjin: A me la #Germania che si riarma fa sempre un certo effetto, specie se c'è un clima economico da 1929... 'La Germania dovrà… - DAmboldi : RT @mihirdjin: A me la #Germania che si riarma fa sempre un certo effetto, specie se c'è un clima economico da 1929... 'La Germania dovrà… -