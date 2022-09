Scheda | sbarramenti | coalizioni | cosa sapere sul voto del 25 settembre

(Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Più di 50 milioni di italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, voteranno per rinnovare la Camera dei Deputati (400 seggi) e il Senato della Repubblica (200 seggi). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25dalle 7 alle 23. Gli italiani all'estero votano in questi giorni per corrispondenza e dovranno far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22. Quest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre 2021, dei diciottenni che potranno votare per il Senato. Nelle precedenti elezioni votarono per il Senato solo gli over 25. I seggi riservati agli italiani ...

Suglici sono norme speciali per tutelare le minoranze linguistiche e per le liste che ottengano più del 20% dei voti in una singola regione. La regione più popolosa è la Lombardia che ......circa un terzo maggioritario (in collegi uninominali) e per due terzi proporzionale con... Voto domiciliare per infermi e positivi al covid, come fare domanda (Fac - similepolitiche ...Ricordiamo ai nostri lettori che il giorno 25 settembre i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per poter scegliere i propri rappresentati alla Camera e al Senato. Per quanto riguarda l’apertu ...Elezioni: coalizioni in lista, scheda e sbarramenti. Le informazioni da sapere in vista del voto del 25 settembre 2022. Il 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle 23, gli italiani sono chiamati al voto. I ...