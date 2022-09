Sara, Michela e Monica sono le prime comandanti dell’Esercito italiano: «Le donne presto ai vertici» (Di venerdì 16 settembre 2022) Tra le prime donne in Italia al comando di un battaglione c’è Sara Scala, 42enne a capo del 232esimo Reggimento trasmissioni di Avellino. Per lei è sempre stato un ambiente familiare quello dell’Esercito: il padre è un ex sottoufficiale e infermiere professionale nelle forze armate. E a Repubblica ha raccontato di come le sia «sempre piaciuta la divisa e la vita dettata dalle regole e dall’idea di fare qualcosa di utile nella società». Essere donna nell’ambiente militare non è semplice. «Non è stata una passeggiata», dice Scala, soprattutto dal punto di vista «fisico». Poi, dopo il percorso accademico è subentrata anche la difficoltà – che molte donne lavoratrici subiscono – di riuscire a far equilibrare vita privata, famiglia e lavoro. «I ritmi serrati mi hanno addestrato a vivere in situazioni di ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Tra lein Italia al comando di un battaglione c’èScala, 42enne a capo del 232esimo Reggimento trasmissioni di Avellino. Per lei è sempre stato un ambiente familiare quello: il padre è un ex sottoufficiale e infermiere professionale nelle forze armate. E a Repubblica ha raccontato di come le sia «sempre piaciuta la divisa e la vita dettata dalle regole e dall’idea di fare qualcosa di utile nella società». Essere donna nell’ambiente militare non è semplice. «Non è stata una passeggiata», dice Scala, soprattutto dal punto di vista «fisico». Poi, dopo il percorso accademico è subentrata anche la difficoltà – che moltelavoratrici subiscono – di riuscire a far equilibrare vita privata, famiglia e lavoro. «I ritmi serrati mi hanno addestrato a vivere in situazioni di ...

