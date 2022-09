Sanità | chiamata anonima segnala bomba al ministero della Salute

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - A quanto ha appreso l'Adnkronos, una telefonatahato la presenza di unaala Roma. Sono seguite verifiche dei carabinieri in entrambe le sedi del dicastero, in viale Giorgio Ribotta e Lungotevere Ripa. Nelle due sedi sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e il palazzo è stato evacuato precauzionalmente e per consentire le verifiche.

namuswife1422 : io e la cosa chiamata sanità mentale quando uscirà il photofolio di Jimin - effe_grazia : RT @MaxMax34003540: @effe_grazia @Controcorrentv ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Oltretutto utilizzando risorse pubbliche tol… - MaxMax34003540 : @effe_grazia @Controcorrentv ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Oltretutto utilizzando risorse pubbliche… -

Quotidiano Sanità

A seguito dell'inchiestaEximere e condotta dai carabinieri del Nas di Latina, sono finiti ... Secondo le indagini condotte dai militari del Nucleo antisofisticazione edi Latina, ...E' in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri, tra le altre cose, ad approvare il nuovo decreto aiuti ter con sostegni a famiglie e imprese contro il caro - energia. Sono stati stanziati 400 milioni di euro per il Servizio sanitario ... Chiamata in correità per tutti i non medici