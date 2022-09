San Siro, Gianfelice Facchetti:” Perché demolirlo? Valutiamo altre strade” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le dichiarazioni in merito alla questione San Siro, rilasciate da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto bandiera interista. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 settembre 2022) Le dichiarazioni in merito alla questione San, rilasciate da, figlio di Giacinto bandiera interista.

SerieA : I rossoneri tornano a vincere in @ChampionsLeague a San Siro dopo 9 anni! ?? #ACMGNKD #UCL @acmilan - DiMarzio : La decisione su #SanSiro: @Inter e @acmilan lasciano il Meazza per uno stadio di proprietà. Ecco l'ultimo costruito… - Corriere : Milano, dal progetto del nuovo stadio sparisce il vecchio Meazza: non rimarrà neppure la Torre 11 - ADRIANO131068 : Buonanotte amici rossoneri Che ricordi con San Siro Stadio+ippodromo ???? ???? - infoitinterno : Demolizione San Siro: contrari sia Verdi che PD -