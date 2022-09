Salvini: sei impegni per cambiare l’Italia e basta canone Rai. Letta: Pontida oggi provincia dell'Ungheria (Di venerdì 16 settembre 2022) oggi la sfida delle piazze tra Lega e Pd, a 30 km di distanza: da una parte il raduno del Carroccio a Pontida, dall’altra i sindaci dem a Monza. Salvini ha lanciato i sei punti su cui la Lega si è impegnata in vista di un eventuale futuro governo del c.destra: stop al caro bollette, riforma dell’autonomia, flat tax e pace fiscale, Quota 41 per le pensioni, il ripristino dei decreti Sicurezza, una giustizia giusta. Firmano davanti ai militanti ministri e governatori. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022)la sfidae piazze tra Lega e Pd, a 30 km di distanza: da una parte il raduno del Carroccio a, dall’altra i sindaci dem a Monza.ha lanciato i sei punti su cui la Lega si è impegnata in vista di un eventuale futuro governo del c.destra: stop al caro bollette, riforma’autonomia, flat tax e pace fiscale, Quota 41 per le pensioni, il ripristino dei decreti Sicurezza, una giustizia giusta. Firmano davanti ai militanti ministri e governatori.

