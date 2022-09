‘Salviamo il Pigneto’ | tra voglia di scappare e l’amore per il quartiere | i cittadini raccontano lo spaccio | i furti e il degrado della loro zona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022) Non vogliono arrendersi. Perché, che in questoci sono nati o cresciuti, o quanto meno ci vivono da tantissimi anni, qui hanno i ricordi, quelli veri e più belli. Ma da troppo tempo questi ricordi vengono infangati da quello che quotidianamente vedono. Incuria, sporcizia,, spacciatori a tutte le ore e in tutti gli angoli. E poi rapinatori che lasciano al sicuro né i negozianti, né i passanti. Per non parlare deinegli appartamenti. E che dire degli schiamazzi notturni, che rendono a volte il sonno quasi impossibile? No, non siamo in un posto sperduto. Ma a due passi dal centro di Roma. Al Pigneto. Unche negli ultimi anni si stava rivalutando, con i suoi tanti localini. Ma che, ultimamente, è finito al centrocronaca nera per una serie di ...