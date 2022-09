Salernitana-Lecce, le probabili formazioni del match (Di venerdì 16 settembre 2022) Ultimo turno di Serie A prima della sosta delle Nazionali che si apre con la sfida tra Salernitana e Lecce. I granata sono sicuramente una delle sorprese di questo avvio di stagione e vorranno allungare sulla zona calda, mentre il Lecce di Baroni proverà ad ottenere la prima vittoria. QUI Salernitana Fazio è squalificato, quindi Nicola si affiderà a Daniliuc con Gyomber e Bronn per comporre il terzetto davanti a Sepe. A centrocampo agiranno Maggiore, Vilhena e Coulibaly, con Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In avanti Dia sarà affiancato da Piatek. QUI Lecce Nel Lecce spazio per Ceesay come prima punta, mentre Banda e Di Francesco saranno le ali. In mezzo Gonzalez con Hjulmand e Askildsen, mentre Pezzella e Gendry agiranno come terzini. Baschirotto e Pongracic al centro, in ... Leggi su zon (Di venerdì 16 settembre 2022) Ultimo turno di Serie A prima della sosta delle Nazionali che si apre con la sfida tra. I granata sono sicuramente una delle sorprese di questo avvio di stagione e vorranno allungare sulla zona calda, mentre ildi Baroni proverà ad ottenere la prima vittoria. QUIFazio è squalificato, quindi Nicola si affiderà a Daniliuc con Gyomber e Bronn per comporre il terzetto davanti a Sepe. A centrocampo agiranno Maggiore, Vilhena e Coulibaly, con Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In avanti Dia sarà affiancato da Piatek. QUINelspazio per Ceesay come prima punta, mentre Banda e Di Francesco saranno le ali. In mezzo Gonzalez con Hjulmand e Askildsen, mentre Pezzella e Gendry agiranno come terzini. Baschirotto e Pongracic al centro, in ...

