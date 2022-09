Salernitana-Lecce 1-2, Del Rosso: “Abbiamo raccolto i frutti, siamo contenti” (Di venerdì 16 settembre 2022) “siamo molto contenti della prova di tutti i ragazzi e degli attaccanti. Dobbiamo crescere perché siamo molto giovani, Abbiamo bisogno di tempo. L’atteggiamento c’è, così come le qualità tecniche. Abbiamo raccolto i frutti di ciò che ci mancava nelle prime partite. E’ bello vedere quanto partecipino i calciatori che non giocano. Baroni (squalificato, ndr) mi ha detto che d’ora in poi resterà in tribuna tutte le partite. Oggi era una gara molto difficile, in uno stadio importante e con tanti tifosi. L’Abbiamo studiata bene”. Lo ha detto Fabrizio Del Rosso, viceallenatore del Lecce, dopo la vittoria contro la Salernitana. Tra i più pimpanti in campo c’era sicuramente Banda: “E’ giovane ma ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “moltodella prova di tutti i ragazzi e degli attaccanti. Dobbiamo crescere perchémolto giovani,bisogno di tempo. L’atteggiamento c’è, così come le qualità tecniche.di ciò che ci mancava nelle prime partite. E’ bello vedere quanto partecipino i calciatori che non giocano. Baroni (squalificato, ndr) mi ha detto che d’ora in poi resterà in tribuna tutte le partite. Oggi era una gara molto difficile, in uno stadio importante e con tanti tifosi. L’studiata bene”. Lo ha detto Fabrizio Del, viceallenatore del, dopo la vittoria contro la. Tra i più pimpanti in campo c’era sicuramente Banda: “E’ giovane ma ha ...

GoalItalia : L'ennesima tragedia. Climatica. L'Italia piange ancora, per le vittime delle Marche: morti, dispersi, lavoratori c… - SkySport : SALERNITANA-LECCE 1-2 Risultato finale ? ? #Ceesay (43’) ? aut. #Gonzalez (55’) ? #Strefezza (83’) ? SERIE A - 7^ g… - OfficialUSS1919 : ??Ci siamo! ????Pronti per Salernitana - Lecce ???? #SalernitanaLecce #macteanimo #forzagranata - SalernoSport24 : ???Le dichiarazioni di Fabrizio Del Rosso in sala stampa ??? 'Felici di aver vinto la prima partita qui' ??? Le pagel… - lccatt : RT @DVACMILAN: Intanto in Salernitana Lecce si possono fare rovesciate e vengono valutate come un gesto tecnico non vengono sanzionate col… -