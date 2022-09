Sabrina Ferilli, il duro sfogo sui social: "Ogni giorno ci tolgono qualcosa.." (Di venerdì 16 settembre 2022) Sabrina Ferilli ha commentato una brutta vicenda sui social alla sua maniera diretta e sincera. Ecco di cosa si tratta. Sabrina Ferilli è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Oltre a una bellezza mozzafiato, infatti, non si tira mai indietro quando c'è da commentare qualcosa. Così ha fatto in merito a un triste evento di attualità che riguarda tutta la sfera femminile, in termini di 'diritti'. In particolar modo ci spostiamo in Ungheria. Ma cos'è successo? Ebbene, come i più informati certamente sapranno, pochi giorni fa è trapelata questa notizia: a partire da ieri, 15 settembre, in Ungheria, prima di procedere con l'aborto sarà obbligatorio sentire il battito cardiaco del feto per far sì che le donne siano 'certe' della propria decisione di porre fine alla vita ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 16 settembre 2022)ha commentato una brutta vicenda suialla sua maniera diretta e sincera. Ecco di cosa si tratta.è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Oltre a una bellezza mozzafiato, infatti, non si tira mai indietro quando c'è da commentare. Così ha fatto in merito a un triste evento di attualità che riguarda tutta la sfera femminile, in termini di 'diritti'. In particolar modo ci spostiamo in Ungheria. Ma cos'è successo? Ebbene, come i più informati certamente sapranno, pochi giorni fa è trapelata questa notizia: a partire da ieri, 15 settembre, in Ungheria, prima di procedere con l'aborto sarà obbligatorio sentire il battito cardiaco del feto per far sì che le donne siano 'certe' della propria decisione di porre fine alla vita ...

