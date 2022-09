Russia: Draghi, 'Blinken mi ha confermato assenza forze politiche italiane' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ho avuto una telefonata con il segretario di Stato Blinken, la cosa più naturale era chiedergli cosa sapesse, sostanzialmente mi ha confermato l'assenza di forze politiche dalla lista dei destinatari di finanziamenti russi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l'approvazione del dl aiuti ter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ho avuto una telefonata con il segretario di Stato, la cosa più naturale era chiedergli cosa sapesse, sostanzialmente mi hal'didalla lista dei destinatari di finanziamenti russi". Lo ha detto il premier Marionel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l'approvazione del dl aiuti ter.

