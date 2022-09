Rugby, URC 2022-2023: Benetton-Glasgow 33-11. Buona la prima per i trevigiani: vittoria e bonus offensivo (Di venerdì 16 settembre 2022) La stagione dello United Rugby Championship 2022-2023 si apre con la vittoria del Benetton, che regola per 33-11 i Glasgow Warriors: successo e punto di bonus offensivo per i trevigiani. Ovviamente Benetton in vetta solitaria a quota 5, Warriors fermi a 0. Nel primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio con la punizione di Smith al 12?, ma gli ospiti replicano con il piazzato di Horne al 16? per il 3-3. Il Benetton allunga con le mete di Padovani al 21? e Lucchesi al 36?, entrambe non trasformate, poi a tempo scaduto Horne fissa lo score sul 13-6 a metà gara. Nella ripresa il Benetton allunga ancora: al 42? meta di Mendy trasformata da Smith, poi al 49? ed al 57? sempre Smith ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) La stagione dello UnitedChampionshipsi apre con ladel, che regola per 33-11 iWarriors: successo e punto diper i. Ovviamentein vetta solitaria a quota 5, Warriors fermi a 0. Nel primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio con la punizione di Smith al 12?, ma gli ospiti replicano con il piazzato di Horne al 16? per il 3-3. Ilallunga con le mete di Padovani al 21? e Lucchesi al 36?, entrambe non trasformate, poi a tempo scaduto Horne fissa lo score sul 13-6 a metà gara. Nella ripresa ilallunga ancora: al 42? meta di Mendy trasformata da Smith, poi al 49? ed al 57? sempre Smith ...

Eurosport_IT : Ottimo esordio per il @BenettonRugby nella nuova stagione di @URCOfficial! ?? #BKTURC | #URC | #EurosportRUGBY - Gazzetta_it : Treviso, buona la prima: 33-11 ai Warriors dell'ex Smith #URC #rugby - Gianchi_29 : Buon primo tempo di @BenettonRugby, manteniamo l’attitudine in difesa dell’inizio e possibilmente evitiamo ingenuit… - onrugby_it : URC: due esordienti nel Leinster che sfida le Zebre - Eurosport_IT : Parte la United Rugby Championship per le nostre italiane! ?????? Stasera esordio per il @BenettonRugby che ospiterà … -