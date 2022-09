RUGBY | L’INCREDIBILE VITTORIA ALL BLACKS IN AUSTRALIA

Leggi su sportnews.snai

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono partite che restano scolpite nella storia per qualcosa che non necessariamente ha a che fare con una giocata. Ma quella persa dall’in casa contro gli acerrimi rivali Allnella quinta giornata del TheChampionship, per giunta nel giorno in cui si giocava la Bledisloe Cup (il trofeo che ogni anno viene messo in palio tra le due selezioni nazionali dell’emisfero Sud), rischia di finire negli annali come una delle più atipiche e per certi versi sorprendenti che la storia del gioco possa ricordare. Un epilogo sanguinoso per i Wallabies, con vivo compiacimento dei neozelandesi che si sono ritrovati servita su un piatto d’argento (il coloro della felce del loro logo) la possibilità di ribaltare il punteggio a tempo scaduto, cosa poi effettivamente avvenuta. Un finale imprevedibile che ha avuto per protagonisti ...