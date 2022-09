Rugby – Coppa Italia al via: il cammino delle Fiamme Oro parte da San Benedetto del Tronto (Di venerdì 16 settembre 2022) Per il secondo anno consecutivo, domani (sabato 17 settembre), alle 16, San Benedetto del Tronto sarà il teatro per il primo impegno ufficiale delle Fiamme, che esordiranno in Coppa Italia affrontando il ValoRugby Emilia, per contendersi la seconda edizione del Trofeo “Pierluigi Camiscioni” vinto dai Cremisi nel 2021 battendo l’HBS Colorno. L’incontro, organizzato dall’Unione Rugby San Benedetto del presidente Edoardo Spinozzi, con il patrocinio della Regione Marche, dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Questura di Ascoli Piceno, si giocherà allo stadio “Nelson Mandela” e l’incasso verrà interamente devoluto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) Per il secondo anno consecutivo, domani (sabato 17 settembre), alle 16, Sandelsarà il teatro per il primo impegno ufficiale, che esordiranno inaffrontando il ValoEmilia, per contendersi la seconda edizione del Trofeo “Pierluigi Camiscioni” vinto dai Cremisi nel 2021 battendo l’HBS Colorno. L’incontro, organizzato dall’UnioneSandel presidente Edoardo Spinozzi, con il patrocinio della Regione Marche, dal Comune di Sandele dalla Questura di Ascoli Piceno, si giocherà allo stadio “Nelson Mandela” e l’incasso verrà interamente devoluto all’Azienda Sanitaria Unica RegionaleMarche, Area Vasta ...

