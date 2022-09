Roma | sciopero trasporti | circolazione nel caos | ritardi e corse saltate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022). Un venerdì nero per iquello di oggi 16 settembre a causa delloche dalle 8.30 di questa mattina sta interessando le linee Cotral, Tpl e Atac ma non solo. Come prevedibile, purtroppo, i disagi per i pendolari non si stanno facendo attendere. Leggi anche:venerdì 16 settembre 2022: orari metro e bus Atac Disagi e lunghe attese a causa delloCome prevedibile, questa mattina i disagi per i pendolari che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro non sono mancati. Nonostante, infatti, la protesta sia iniziata da poco meno di un’ora, i, le attese e leiniziano a farsi sentire e a pesare sulla giornata di moltissimi ...