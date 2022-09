Roma, scarica dal camion rifiuti pericolosi e li abbandona su un prato: incastrato dalle telecamere (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma – E’ stato ripreso da un sistema di videosorveglianza, mentre era intento a scaricare da un autocarro refrigerato rifiuti ingombranti, anche pericolosi, in un’area verde, l’uomo individuato e sanzionato dalla Polizia Locale . Nel corso delle attività per contrastare fenomeni illeciti legati alla gestione e smaltimento di rifiuti, gli agenti del NAD ( Nucleo Ambiente Decoro) hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del V Municipio e con l’ausilio delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza hanno intercettato il soggetto che, a bordo di un furgone con allestimento frigo, trasportava rifiuti, quali parti di mobilio, prodotti elettronici, radiatori e altri materiali , per poi abbandonarli in un’area verde in prossimità di via Prenestina. Il mezzo, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– E’ stato ripreso da un sistema di videosorveglianza, mentre era intento are da un autocarro refrigeratoingombranti, anche, in un’area verde, l’uomo individuato e sanzionato dalla Polizia Locale . Nel corso delle attività per contrastare fenomeni illeciti legati alla gestione e smaltimento di, gli agenti del NAD ( Nucleo Ambiente Decoro) hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del V Municipio e con l’ausilio delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza hanno intercettato il soggetto che, a bordo di un furgone con allestimento frigo, trasportava, quali parti di mobilio, prodotti elettronici, radiatori e altri materiali , per poirli in un’area verde in prossimità di via Prenestina. Il mezzo, ...

