Roma, possibile innesto dal Chelsea a gennaio (Di venerdì 16 settembre 2022) La Roma potrebbe acquistare un calciatore del Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato. Un giocatore già vicino negli scorsi mesi all’Italia La Roma ha bisogno di un difensore e neppure gli svincolati sono riusciti a risolvere questo problema. Tiago Pinto, probabilmente, interverrà sul mercato durante la sessione invernale e ci sarebbe già un giocatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Lapotrebbe acquistare un calciatore deldurante la sessione invernale di calciomercato. Un giocatore già vicino negli scorsi mesi all’Italia Laha bisogno di un difensore e neppure gli svincolati sono riusciti a risolvere questo problema. Tiago Pinto, probabilmente, interverrà sul mercato durante la sessione invernale e ci sarebbe già un giocatore L'articolo

pbersani : Non è stato possibile costruire il Campo progressista ma la lista Pd-Italia democratica e progressista è un progett… - NicolaMorra63 : Questa è la 'ndrangheta. E se avviene è perché lo stato a Roma non fa tutto il possibile per debellarla.… - AlfredoPedulla : #Maksimovic-#Roma: contatti continui, possibile svolta nei prossimi giorni - Giampanet : @staalf @InfoAtac @eugenio_patane @MercurioPsi A Roma con @InfoAtac tutto è possibile - corrierefirenze : L'autopsia allo Spallanzani di Roma -