Roma, domani bus e metro gratis per tutti: ecco perché. L'annuncio del sindaco Gualtieri (Di venerdì 16 settembre 2022) domani bus e metro gratis per l'intera giornata , pedonalizzazione di via del Corso con divieto anche a bus e taxi mentre domenica sarà chiusa al traffico l'Appia antica. Sono le principali iniziative,... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022)bus eper l'intera giornata , pedonalizzazione di via del Corso con divieto anche a bus e taxi mentre domenica sarà chiusa al traffico l'Appia antica. Sono le principali iniziative,...

Mov5Stelle : Domani 9 Settembre alle ore 16.30 nell'Auditorium della Conciliazione di Roma si terrà l’evento di presentazione de… - ale_dibattista : Vi aspetto domani alle 15.30 a Roma alla festa del @ilfattoquotidianoit. Con me Moni Ovadia e Barbara Spinelli. Par… - amnestyitalia : 'Guerra in #Ucraina. Oggi i droni, domani?'. Martedì 13 settembre a Roma e online, l'incontro organizzato da… - Matteo21571045 : @Maretta06876768 Anche perché avrebbe dovuto fare Roma-Lecco e poi di nuovo indietro, domani si parte per Montecarlo - santegidionews : I fenomeni climatici estremi sono sempre più frequenti e più gravi. I Giovani per la Pace di Sant'Egidio domani… -