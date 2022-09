Ristrutturazione della Scuola Svizzera di Bergamo: nuove aule, esterni rinnovati, maggiori comfort (Di venerdì 16 settembre 2022) Bergamo. La Scuola Svizzera di Bergamo cambia letteralmente volto. Sono infatti in corso i lavori di Ristrutturazione dell’edificio di via Bossi (risalente agli anni ‘60) – parte di un progetto di ammodernamento dei locali, interni ed esterni – iniziati alla fine dello scorso anno scolastico e che si svolgeranno durante i prossimi mesi, con l’obiettivo di dare maggiore lustro e ulteriore comfort agli spazi dell’istituto. Ad oggi, i lavori previsti per gli spazi esterni dell’edificio sono stati completati – con anticipo rispetto a quanto previsto dal progetto iniziale – giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. “Il progetto – ricorda la presidentessa del Consiglio di Amministrazione Elena Legler – è stato affidato agli architetti Alberto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022). Ladicambia letteralmente volto. Sono infatti in corso i lavori didell’edificio di via Bossi (risalente agli anni ‘60) – parte di un progetto di ammodernamento dei locali, interni ed– iniziati alla fine dello scorso anno scolastico e che si svolgeranno durante i prossimi mesi, con l’obiettivo di dare maggiore lustro e ulterioreagli spazi dell’istituto. Ad oggi, i lavori previsti per gli spazidell’edificio sono stati completati – con anticipo rispetto a quanto previsto dal progetto iniziale – giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. “Il progetto – ricorda la presidentessa del Consiglio di Amministrazione Elena Legler – è stato affidato agli architetti Alberto ...

Fedez : Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ris… - Ariel48536344 : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - ermnpnzz : @Amedeo111960 @dangdaide @LaNotiziaTweet Eh ci credo: quando mai uno stato ti paga il 100% della ristrutturazione + un 10% per il disturbo. - misterj1995 : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… - MatteoRossini33 : RT @Fedez: Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione… -