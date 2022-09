Rischia di essere colpito dai tiratori scelti per fotografare Re Carlo III: uomo si lancia in mezzo alla strada e si para davanti alla Rolls Royce (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ha Rischiato la vita, i cecchini avrebbero potuto farlo fuori. È stato a un passo dall’essere colpito”. Così gli analisti chiamati a commentare dai tabloid britannici sul gesto compiuto da un uomo che voleva fotografare da vicino Re Carlo III. I fatti: la Rolls Royce sulla quale viaggia il sovrano si trova sulla A40, a Londra. Un video pubblicato dalla Bbc e che sta facendo il giro del web mostra un anziano che inizia a correre sul marciapiede per poi buttarsi in mezzo alla strada, pararsi di fronte all’auto, scattare una foto, salutare il Re e fuggire. Il tutto sotto gli occhi della sicurezza. Secondo gli esperti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Hato la vita, i cecchini avrebbero potuto farlo fuori. È stato a un passo dall’”. Così gli analisti chiamati a commentare dai tabloid britannici sul gesto compiuto da unche volevada vicino ReIII. I fatti: lasulla quale viaggia il sovrano si trova sulla A40, a Londra. Un video pubblicato dBbc e che sta facendo il giro del web mostra un anziano che inizia a correre sul marciapiede per poi buttarsi inrsi di fronte all’auto, scattare una foto, salutare il Re e fuggire. Il tutto sotto gli occhi della sicurezza. Secondo gli esperti ...

