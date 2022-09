Riposo per il Napoli: oggi la ripresa con…Lozano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Napoli nella giornata di giovedì non si è allenato dopo la sfida con i Rangers in Champions League, Spalletti ha dato un giorno di Riposo a tutti. Recuperare fisicamente e mentalmente è utile tanto quanto allenarsi, lo sa bene il tecnico azzurro. La squadra partenopea avrebbe dovuto giocare martedì in Champions League ed avere un giorno in più per preparare la partita, ma per questioni di ordine pubblico dopo la morte della Regina Elisabetta, il match è stato spostato creando di fatto un danno al Napoli. De Laurentiis avrebbe voluto giocare almeno alle 18.45, ma nemmeno questo gli è stato accordato. Spalletti ‘bacchetta’ Kvaratskhelia: cosa gli ha detto in Rangers-Napoli Il charter degli azzurri di ritorno da Glasgow è rientrato nella primissima mattinata di giovedì, quindi Spalletti non ha voluto che ci fosse ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilnella giornata di giovedì non si è allenato dopo la sfida con i Rangers in Champions League, Spalletti ha dato un giorno dia tutti. Recuperare fisicamente e mentalmente è utile tanto quanto allenarsi, lo sa bene il tecnico azzurro. La squadra partenopea avrebbe dovuto giocare martedì in Champions League ed avere un giorno in più per preparare la partita, ma per questioni di ordine pubblico dopo la morte della Regina Elisabetta, il match è stato spostato creando di fatto un danno al. De Laurentiis avrebbe voluto giocare almeno alle 18.45, ma nemmeno questo gli è stato accordato. Spalletti ‘bacchetta’ Kvaratskhelia: cosa gli ha detto in Rangers-Il charter degli azzurri di ritorno da Glasgow è rientrato nella primissima mattinata di giovedì, quindi Spalletti non ha voluto che ci fosse ...

