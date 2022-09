Regina Elisabetta, l’ultimo smacco alla famiglia reale dopo la morte: eredi sconvolti (Di venerdì 16 settembre 2022) Prima della sepoltura della Regina Elisabetta spunta fuori un inaspettato segreto. La Regina fa l’ultimo sgambetto agli eredi, non potranno mai saperlo. La Regina Elisabetta II ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua scomparsa. All’età di 96 anni la monarca dai tailleur coloratissimi e dal sorrisetto beffardo si è spenta lo scorso 8 settembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 settembre 2022) Prima della sepoltura dellaspunta fuori un inaspettato segreto. Lafasgambetto agli, non potranno mai saperlo. LaII ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua scomparsa. All’età di 96 anni la monarca dai tailleur coloratissimi e dal sorrisetto beffardo si è spenta lo scorso 8 settembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - ilpost : Ci sono 11 ore di coda per vedere il feretro della regina Elisabetta II a Londra - ymkIover : RT @HOSE0KTEAR: quando tae ha postato la schiena nuda è crepata la regina elisabetta oggi per ste foto mi auguro che crepi berlusconi - tedpanski : RT @PMO_W: 1001 modi di rubare il #CanoneInBolletta: tra le 'notizie' di apertura del @Tg1Rai: 'la Russia non è stata invitata al funerale… -