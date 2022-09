Regina Elisabetta, il piano dei principi al corteo: cosa faranno Harry e William (Di venerdì 16 settembre 2022) I principi William e Harry cammineranno insieme nella processione dopo il funerale della Regina Elisabetta. Durante il lutto metteranno da parte la loro faida per rispetto verso la monarca scomparsa l'8 settembre scorso. Per la seconda volta in meno di una settimana, i fratelli in guerra marceranno fianco a fianco, questa volta nel breve corteo funebre di lunedì dalla Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente, alla vicina Abbazia di Westminster, dove si celebreranno le esequie. I fratelli, fino alla scorsa settimana, sono stati visti a malapena insieme in pubblico da quando il duca di Sussex ha lasciato i suoi doveri reali nel 2020, dopo il matrimonio con l'americana Meghan Markle e il trasferimento negli Stati Uniti. Dopo i funerali William e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Icammineranno insieme nella processione dopo il funerale della. Durante il lutto metteranno da parte la loro faida per rispetto verso la monarca scomparsa l'8 settembre scorso. Per la seconda volta in meno di una settimana, i fratelli in guerra marceranno fianco a fianco, questa volta nel brevefunebre di lunedì dalla Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente, alla vicina Abbazia di Westminster, dove si celebreranno le esequie. I fratelli, fino alla scorsa settimana, sono stati visti a malapena insieme in pubblico da quando il duca di Sussex ha lasciato i suoi doveri reali nel 2020, dopo il matrimonio con l'americana Meghan Markle e il trasferimento negli Stati Uniti. Dopo i funeralie ...

