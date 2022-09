Rebecca Zlotowski: il mio film lettera d’amore a chi non ha figli (Di venerdì 16 settembre 2022) E' appena passato in concorso alla Mostra di Venezia e arriva nei cinema il 22 settembre il nuovo film di Rebecca Zlotowski, "I figli degli altri". Virginie Efira interpreta una donna di 40 anni che si innamora di un uomo separato che ha una figlia piccola, interpretato da Roschdy Zem. Rachel stringe un legame profondo con la bambina, il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più grande. La regista francese racconta una storia tipica dei nostri giorni, con una figura di "matrigna" finalmente non stereotipata. Zlotowski, ospite a Roma del festival di Villa Medici, racconta: "Io ho perso mia madre quando ero bambina e subito altre donne hanno preso il suo posto, delle donne che l'hanno sostituita, anche degli uomini, oltre a mio padre. Ho quindi scollegato molto presto l'idea ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) E' appena passato in concorso alla Mostra di Venezia e arriva nei cinema il 22 settembre il nuovodi, "Idegli altri". Virginie Efira interpreta una donna di 40 anni che si innamora di un uomo separato che ha unaa piccola, interpretato da Roschdy Zem. Rachel stringe un legame profondo con la bambina, il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più grande. La regista francese racconta una storia tipica dei nostri giorni, con una figura di "matrigna" finalmente non stereotipata., ospite a Roma del festival di Villa Medici, racconta: "Io ho perso mia madre quando ero bambina e subito altre donne hanno preso il suo posto, delle donne che l'hanno sostituita, anche degli uomini, oltre a mio padre. Ho quindi scollegato molto presto l'idea ...

