Raspadori gol da predestinato: prima Rangers, ora obiettivo Milan (Di venerdì 16 settembre 2022) Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone si giocano un posto da titolare in Milan-Napoli. Senza Osimhen il tecnico Luciano Spalletti deve scegliere tra altri due attaccanti. Entrambi sono in un ottimo stato fisico e mentale. L’argentino ha segnato con il Liverpool ed ha giocato molto bene in Champions League. Raspadori viene da due reti consecutive: quella con lo Spezia in Serie A e quella del 2-0 in casa dei Glasgow Rangers. Un gol da predestinato visto che con il Sassuolo ci aveva già segnato nel 2021 come ricorda Corriere dello Sport. Milan-Napoli: Raspadori o Simeone “E allora, il Jacpot. O magari la coppia di Jacj: si può scegliere e scherzare con le parole, poco importa, tanto Raspadori ha dimostrato a tutti quelli che avevano legittimamente storto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 settembre 2022) Giacomoe Giovanni Simeone si giocano un posto da titolare in-Napoli. Senza Osimhen il tecnico Luciano Spalletti deve scegliere tra altri due attaccanti. Entrambi sono in un ottimo stato fisico e mentale. L’argentino ha segnato con il Liverpool ed ha giocato molto bene in Champions League.viene da due reti consecutive: quella con lo Spezia in Serie A e quella del 2-0 in casa dei Glasgow. Un gol davisto che con il Sassuolo ci aveva già segnato nel 2021 come ricorda Corriere dello Sport.-Napoli:o Simeone “E allora, il Jacpot. O magari la coppia di Jacj: si può scegliere e scherzare con le parole, poco importa, tantoha dimostrato a tutti quelli che avevano legittimamente storto ...

