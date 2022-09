Ragazzo di 18 anni muore sul lavoro | schiacciato da una lastra di metallo

Agenzia_Ansa : Urla contro il principe Andrea durante la processione a Edimburgp, arrestato un ragazzo di 22 anni #ANSA - danieledv79 : RT @PillaPaladini: @nudesperanze @WomanWithPen @BianiElisabetta @ciccimitterrand @lepenisdegaga @MatteoRichetti Lei ha le prove che è stato… - fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - miss_bambu : RT @PersempreNadia: Questo video è a dir poco eccezionale. Dopo averlo visto, chiedetevi cosa voi avreste risposto al posto dell'ultimo rag… - FrancescaSalm17 : RT @PersempreNadia: Questo video è a dir poco eccezionale. Dopo averlo visto, chiedetevi cosa voi avreste risposto al posto dell'ultimo rag… -

Un giovane operaio di 18è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe ...Una barra di metallo caduta da un cavalletto in azienda ha ucciso un giovane di 18mentre stava facendo esperienza con i macchinari e migliorava la pratica con gli strumenti di ...quando il...Un insegnante bresciano è stato rinviato a giudizio per aver colpito con una mazza da baseball due ragazzi. Una delle vittime ha avuto bisogno bisogno di 27 punti in testa ...Multischermo / E' dedicata al campione la prima puntata della nuova stagione di 'Ossi di seppia', su RaiPlay e al venerdì su Rai 3 ...