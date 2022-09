Quote e fantacalcio Vlahovic | Dybala | Lautaro | su chi puntare in Serie A

sportli26181512 : Tra quote e fantacalcio: i giocatori su cui puntare nel weekend di Serie A -

YSport

Chi lo ha alnon ha dubbi, ma leUn gol del serbo ad aprire il match vale fino a 5.00 su Sisal, 4.75 su Leovegas e 4.50 su Bet365. Un gol nei 90', invece, viene quotato 2.28 su ...Andiamo a vedere le probabili formazioni di Cremonese - Sassuolo , anche in ottica. In ... Leggi anche > Focus on Cremonese - Sassuolo: precedenti, statistiche, stato di forma e... Monza-Juventus: Pronostico, Quote e Formazioni Fantacalcio (7a Giornata Serie A 2022-23) Le quote in vista della partita di sabato 17 alle 20.45 tra i granata e i neroverdi Redazione Toro News Due squadre in cerca di riscatto, che si affrontano per uscire dal recente periodo negativo. Tor ...CREMONESE PRONOSTICO – Nel corso della sesta giornata del campionato di Serie A, la Cremonese si recherà a Bergamo per affrontare l’Atalanta. Di seguito pronostico e probabili formazioni di Atalanta-C ...