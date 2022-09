Quinta Randonnèe Reale Borbonica | il 18 settembre il ciclo itinerario di mobilità dolce

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – È per domenica 18l’appuntamento con laRandonnée. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune di Castel di Sasso e con il patrocinio dei Comuni di Caserta, Valle di Maddaloni, Ruviano, Alife, Liberi. Si tratta di undi. Luogo di partenza (7,30) e arrivo sarà Castel di Sasso. Due i percorsi ad anello, uno di 180 chilometri, l’altro di 110. La presentazione di Giuseppe Gallina, vicepresidente Audax Randonneur Italia, delegato Randonnée asd Cambia: «Il tracciato si sviluppa quasi totalmente su strade ...

_antoniobraccio : RT @reggiadicaserta: #RandoneeReale ?? Domenica 18 settembre appuntamento con la Quinta Randonnée Reale Borbonica?. L’iniziativa diventa un… - Campanica : RT @reggiadicaserta: #RandoneeReale ?? Domenica 18 settembre appuntamento con la Quinta Randonnée Reale Borbonica?. L’iniziativa diventa un… - casertafocus : GUARDA LE FOTO - Quinta Randonnée Reale Borbonica: appuntamento il 18 settembre con il ciclo itinerario di mobilità… - UTDigitale : RT @reggiadicaserta: #RandoneeReale ?? Domenica 18 settembre appuntamento con la Quinta Randonnée Reale Borbonica?. L’iniziativa diventa un… - flafla12673432 : RT @reggiadicaserta: #RandoneeReale ?? Domenica 18 settembre appuntamento con la Quinta Randonnée Reale Borbonica?. L’iniziativa diventa un… -

E' laRandonnée Reale Borbonica, in programma domenica 18 settembre, i cui dettagli sono stati illustrati alla Reggia Vanvitelliana in una conferenza stampa cui hanno preso parte il direttore ...E' laRandonnée Reale Borbonica, in programma domenica 18 settembre, i cui dettagli sono stati illustrati alla Reggia Vanvitelliana in una conferenza stampa cui hanno preso parte il direttore ...