Questa bambina ha stupito tutti nello sport e nel cinema: la riconoscete? (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La bambina nella foto è riuscita a costruire qualcosa di molto importante. Ha toccato settori lontani, come sport e cinema, e lo ha fatto con una professionalità davvero profonda. L’avete riconosciuta? Le foto dal passato sono sempre qualcosa di unico. Far parte, in qualche modo, del passato di un personaggio famoso genera un affetto sempre Leggi su youmovies (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lanella foto è riuscita a costruire qualcosa di molto importante. Ha toccato settori lontani, come, e lo ha fatto con una professionalità davvero profonda. L’avete riconosciuta? Le foto dal passato sono sempre qualcosa di unico. Far parte, in qualche modo, del passato di un personaggio famoso genera un affetto sempre

fanpage : 'Loujin aveva 4 anni, è morta di sete cercando di raggiungere un porto sicuro in Europa, mentre dall'altro capo del… - carlamartamari : RT @PediatriaOggi: Anche questa bambina di 4 anni ha vinto una lunga battaglia contro il cancro e suona il campanello della speranza dopo i… - giorgiobigi1 : RT @PediatriaOggi: Anche questa bambina di 4 anni ha vinto una lunga battaglia contro il cancro e suona il campanello della speranza dopo i… - yleniaindenial1 : questa bambina da grande come marco carta alla rinascente - narwayns : Una bambina a Londra qualche tempo fa è morta per una crisi d'asma causata dallo smog: questa morte ha dei colpevol… -