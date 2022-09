QUARTA GIORNATA SERIE C, SANGIULIANO-PORDENONE: 23 CONVOCATI (Di venerdì 16 settembre 2022) Sabato 17 settembre: il PORDENONE fa visita al SANGIULIANO allo stadio “Ferruccio” di Seregno, match della QUARTA GIORNATA della SERIE C 2022/23. Calcio d’inizio alle 17:30, diretta Eleven Sports. Arbitro Angelucci di Foligno, assistenti D’Angelo di Perugia e Spataru di Siena. Quarto ufficiale Mbei di Cuneo. I 23 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 15 Arlind Ajeti, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini. ATTACCANTI: 7 Edgaras Dubickas, 9 Simone Magnaghi, 11 Kevin ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 settembre 2022) Sabato 17 settembre: ilfa visita alallo stadio “Ferruccio” di Seregno, match delladellaC 2022/23. Calcio d’inizio alle 17:30, diretta Eleven Sports. Arbitro Angelucci di Foligno, assistenti D’Angelo di Perugia e Spataru di Siena. Quarto ufficiale Mbei di Cuneo. I 23neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 15 Arlind Ajeti, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini. ATTACCANTI: 7 Edgaras Dubickas, 9 Simone Magnaghi, 11 Kevin ...

